Новая басня на старый лад: депутат Госдумы о «Крымской декларации» США

Москва, , 11:42 — REGNUM Принятие государственным департаментом США «Крымской декларации» не несёт ничего нового. Так прокомментировал публикацию документа 26 июля депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко («Единая Россия») сообщила пресс-служба депутата.

«Новая басня от Госдепа США с красивым названием «Крымская декларация» по сути не несёт ничего нового. Те же песни на новый лад», — заявил депутат.

По мнению Козенко, госсекретарь США Майк Помпео, нападая на Россию по поводу состояния демократии, «на самом деле не может простить нам одного — крымчане не спросили разрешения у них, когда воссоединялись с Россией».

«Едва договорились с украинцами, внесли, так сказать аванс за размещение в центре Европы, под боком у России своих боеголовок, как вдруг Крым, а за ним и Донбасс подняли головы. Хотели получить выгодные военные позиции, а нарвались на усиление и без того сильных позиций России. Все планы США относительно мирового господства начали рушиться как карточный домик. Мы, конечно, не ждём ни от Трампа, ни от Помпео никаких особых любезностей, но и обращать особое внимание на каждый крик отчаяния этого государства тоже не планируем. Хотелось бы сказать, что нам вас жалко, но нет», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, госдеп США выпустил «Крымскую декларацию», в соответствии с которой, в частности, США никогда не признают Крым территорией Российской Федерации. Также США требуют от России «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

Об этом: Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию»

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