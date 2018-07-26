Мигранты в США: Трампа вновь призывают вернуть детей родителям

Вашингтон, , 11:43 — REGNUM С призывом воссоединить разлученные семьи мигрантов обратился к Дональду Трампу представитель от Иллинойса Луис Гутьеррес. В своем твиттере политик написал:

«Одна мать рассказала мне, что ее сын по телефону извинился перед ней за то, что вел себя плохо, и попросил перестать наказывать его. Этот шестилетний мальчик сделал то, что и делают часто дети — обвинил себя. Это пятно останется в душе того ребенка, возможно, навсегда. Господин президент, воссоедините детей с их родителями».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского министерства внутренней безопасности, за период с 19 апреля по 31 мая с семьями были разлучены почти 2 тыс. детей нелегальных мигрантов.