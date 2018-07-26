На Украине возбудили уголовные дела против четырех бойцов «Беркута»

Киев, , 11:21 — REGNUM Четырех бывших сотрудников украинского «Беркута» обвинила в превышении служебных полномочий Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), заявил спикер прокуратуры Андрей Лысенко, сообщает 26 июля «112 Украина».

По его словам, прокуратура возбудила уголовные дела в связи с событиями, произошедшими в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. ГПУ считает, что «беркутовцы» якобы оскорбляли украинских граждан, выдавали фальсифицированные документы и препятствовали проведению собраний.

Напомним, во время «Евромайдана» бойцы «Беркута» регулярно подвергались пыткам, нападениям и оскорблениям со стороны «майдановцев». Однако после госпереворота в 2014 году киевская хунта во всем обвинила милиционеров из «Беркута», расформировала подразделение и стала преследовать бойцов по надуманным причинам.

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