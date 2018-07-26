Четверг, 26 Июля 2018 года
12:05:32 МСК

На Украине возбудили уголовные дела против четырех бойцов «Беркута»

Политика

После госпереворота в 2014 году «Беркут» был расформирован, а его бойцы подверглись репрессиям

Киев, 26 июля 2018, 11:21 — REGNUM  Четырех бывших сотрудников украинского «Беркута» обвинила в превышении служебных полномочий Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), заявил спикер прокуратуры Андрей Лысенко, сообщает 26 июля «112 Украина».

По его словам, прокуратура возбудила уголовные дела в связи с событиями, произошедшими в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. ГПУ считает, что «беркутовцы» якобы оскорбляли украинских граждан, выдавали фальсифицированные документы и препятствовали проведению собраний.

Напомним, во время «Евромайдана» бойцы «Беркута» регулярно подвергались пыткам, нападениям и оскорблениям со стороны «майдановцев». Однако после госпереворота в 2014 году киевская хунта во всем обвинила милиционеров из «Беркута», расформировала подразделение и стала преследовать бойцов по надуманным причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: Радикал, стрелявший в «Беркут», стал кандидатом в президенты Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террор и политические убийства на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить