В гордуму Екатеринбурга пойдут пять партий

Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM В выборах депутатов Екатеринбургской гордумы по спискам примут участие представители пяти партий. Четыре уже зарегистрированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

Среди зарегистрированных «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. В ближайшее время будет зарегистрирована и «Единая Россия».

Ещё три партии не смогли пройти всех необходимых процедур.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. По партспискам будут избирать 18 кандидатов. Ещё 18 выберут по одномандатным округам.