«Нафтогаз Украины» обвинили в коррупционных связях с полицией

Киев, , 11:13 — REGNUM «Нафтогаз Украины» инициировал обыски в Региональной Газовой Компании (РГК), заявили в РГК, сообщает 27 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, против должностных лиц «Нафтогаза» было возбуждено уголовное дело в связи с подозрением в коррупции. Однако правоохранители, вместо обысков в офисах «Нафтогаза», начали обыски в РГК: полицейские ломают и изымают сервера и компьютеры компании, на которых содержится важное программное обеспечение. В РГК уверены, что обыски согласованы с «Нафтогазом» и нужны для того, чтобы заблокировать работку РГК.

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Напомним, ранее вокруг руководства «Нафтогаза» разгорелся скандал из-за того, что директора компании выплатили себе многомиллионные премии за «победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

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