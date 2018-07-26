Четверг, 26 Июля 2018 года
12:05:14 МСК

«Нафтогаз Украины» обвинили в коррупционных связях с полицией

Политика

Правоохранители по просьбе «Нафтогаза» начали обыски в Региональной Газовой Компании (РГК), считают в РГК

Киев, 26 июля 2018, 11:13 — REGNUM  «Нафтогаз Украины» инициировал обыски в Региональной Газовой Компании (РГК), заявили в РГК, сообщает 27 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, против должностных лиц «Нафтогаза» было возбуждено уголовное дело в связи с подозрением в коррупции. Однако правоохранители, вместо обысков в офисах «Нафтогаза», начали обыски в РГК: полицейские ломают и изымают сервера и компьютеры компании, на которых содержится важное программное обеспечение. В РГК уверены, что обыски согласованы с «Нафтогазом» и нужны для того, чтобы заблокировать работку РГК.

Читайте также: «Нафтогаз Украины» — это жулики, преступная группировка! — обзор энергетики

Напомним, ранее вокруг руководства «Нафтогаза» разгорелся скандал из-за того, что директора компании выплатили себе многомиллионные премии за «победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Читайте ранее в этом сюжете: США: «Нафтогаз Украины» победит коррупцию, передав управление газопроводами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить