Четверг, 26 Июля 2018 года
12:03:07 МСК

Шесть кандидатов на пост владимирского губернатора сдали подписи в избирком

Политика

Избирательная комиссия проверит подписи, собранные кандидатами, и решит вопрос об их регистрации

Владимир, 26 июля 2018, 11:06 — REGNUM  На пост губернатора Владимирской области, выборы которого состоятся 9 сентября, осталось шесть претендентов. 25 июля завершился этап сбора подписей местных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Необходимое количество подписей представили шесть кандидатов.

Так, вечером 25 июля избирком Владимирской области принял документы у представителя «Единой России» Светланы Орловой, кандидата от КПРФ Максима Шевченко, Ивана Алтухова, который баллотируется от «Коммунистической партии социальной справедливости», Сергея Бирюкова («Справедливая Россия»), Владимира Сипягина (ЛДПР) и Сергея Глумова («Патриоты России», сообщил портал «Зебра ТВ». Теперь избирком должен проверить подписи на предмет действительности и принять решение о регистрации кандидатов.

Таким образом, из предвыборной гонки выпал представитель партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев, который не смог собрать необходимое количество подписей.

Напомним, что выборы губернатора Владимирской области должны состояться 9 сентября. Изначально в избирком документы для выдвижения представили восемь человек. 23 июля представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов написал заявление об отказе участвовать в выборах по личным обстоятельствам.

Читайте ранее в этом сюжете: Минус один: во Владимире уменьшилось число кандидатов в губернаторы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Владимирской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить