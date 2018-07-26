Шесть кандидатов на пост владимирского губернатора сдали подписи в избирком

Владимир, , 11:06 — REGNUM На пост губернатора Владимирской области, выборы которого состоятся 9 сентября, осталось шесть претендентов. 25 июля завершился этап сбора подписей местных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Необходимое количество подписей представили шесть кандидатов.

Так, вечером 25 июля избирком Владимирской области принял документы у представителя «Единой России» Светланы Орловой, кандидата от КПРФ Максима Шевченко, Ивана Алтухова, который баллотируется от «Коммунистической партии социальной справедливости», Сергея Бирюкова («Справедливая Россия»), Владимира Сипягина (ЛДПР) и Сергея Глумова («Патриоты России», сообщил портал «Зебра ТВ». Теперь избирком должен проверить подписи на предмет действительности и принять решение о регистрации кандидатов.

Таким образом, из предвыборной гонки выпал представитель партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев, который не смог собрать необходимое количество подписей.

Напомним, что выборы губернатора Владимирской области должны состояться 9 сентября. Изначально в избирком документы для выдвижения представили восемь человек. 23 июля представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов написал заявление об отказе участвовать в выборах по личным обстоятельствам.

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