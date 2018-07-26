У Армении нет стремлений стать членом НАТО, заявил Пашинян

Москва, , 10:47 — REGNUM Армения не будет стремиться в НАТО, поскольку у республики есть обязательства перед Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас есть кое-какие вопросы к нашим партнерам в ОДКБ, и сейчас наша цель — сделать эту организацию более эффективной», — пояснил Пашинян цели участия страны в организации.

На вопросы ведущего об участии в мероприятии НАТО в Брюсселе, премьер-министр Армении пояснил, что он принимал участие не в саммите НАТО, а в саммите стран-участниц миротворческой миссии в Афганистане и Косово.

Ранее Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможном участии Еревана в предстоящих в августе в Грузии учениях НАТО Noble Partner, сообщил, что Армения не станет менять внешнеполитические приоритеты.

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