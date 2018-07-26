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Дочь премьер-министра Украины открыла бизнес в Лондоне

Политика

Адвокатская фирма зарегистрирована в 2017 году

Киев, 26 июля 2018, 10:37 — REGNUM  У дочери премьер-министра Украины Юлии Гройсман обнаружили собственную фирму в Лондоне, сообщает 26 июля «Наши гроши».

По данным британского реестра Companies House, Юлия Гройсман является директором зарегистрированной в 2017 году фирмы 2100 consultancy ltd, которая занимается подготовкой документов для «барристеров» — адвокатов высокого ранга. Отмечается, что дочь главы украинского правительства ранее окончила юридический факультет Лондонского университета.

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Напомним, ранее украинское издание ТСН сообщило о наличии у экс-министра финансов Украины Александра Данилюка дорогой квартиры в Лондоне, стоимостью более $1 млн. Квартира была зарегистрирована на жену бывшего министра. После этого и ряда других случаев Данилюка сняли с поста министра финансов.

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Политическая жизнь Украины
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