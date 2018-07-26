Видеоролики к выборам нижегородского губернатора обойдутся в 1 млн рублей

Нижний Новгород, , 10:35 — REGNUM Информационные видеоролики для информирования избирателей о выборах губернатора Нижегородской области, которые пройдут 9 сентября 2018 года, обойдутся бюджету региона 1 055 896 рублей. Аукцион по отбору исполнителя пройдёт 6 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Услуга должна быть оказана до единого дня выборов 9 сентября, место оказания услуги — все муниципальные районы и городские округа региона.

«Целями оказания услуг по размещению информационных видеороликов о выборах губернатора Нижегородской области являются: информирование избирателей о предстоящих выборах, информирование избирателей о возможности голосования по месту нахождения, способствование осознанному волеизъявлению граждан и формирование позитивного отношения к предстоящим выборам губернатора Нижегородской области, а также к избирательному процессу в целом», — отмечается в техническом задании.

По контракту должны быть изготовлены три видеоролика — один продолжительностью 15−20 секунд, а два других длительностью 45−60 секунд. Они также должны быть размещены на телеканале негосударственной телевещательной организации с вещанием на территории области. При этом победитель тендера должен обеспечить не менее трёх прокатов в рабочие и выходные дни во временном отрезке с 6:00 до 18:00 и не менее трёх — с 18:00 до 22:00.

Напомним, на участие в выборах губернатора заявления подали шестеро претендентов. Среди них — врио губернатора Глеб Никитин (победитель праймериз единороссов), назначенный Владимиром Путиным после отставки Валерия Шанцева в конце сентября 2017 года, замспикера Заксобрания области Владислав Егоров (выдвинут КПРФ), от ЛДПР выдвинут депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов, в 2014 году на аналогичных выборах набравший 2,62% голосов. От отделения партии «Справедливая Россия» выдвинута депутат Заксобрания, директор частной школы Галина Клочкова, от отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — Александр Быков и самовыдвиженец из Института прикладной физики Российской академии наук Роман Овсянников. Ни один из кандидатов пока не зарегистрирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало 2018 года в регионе было зарегистрировано 2 603 915 избирателей.

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Предыдущие выборы губернатора Нижегородской области прошли в 2014 году, явка составила 54,49%. Первое место занял действующий губернатор Валерий Шанцев — 86,93%. Второе место получил лидер отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Александр Бочкарёв — 5,65%.