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США заблокируют еще не одну резолюцию России в СБ ООН по Ближнему Востоку

Политика

Очередная резолюция просто заблокирована

Москва, 26 июля 2018, 10:27 — REGNUM  Действий США по блокировке российских резолюций по ближневосточному урегулированию, к сожалению, будет еще очень много, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Ранее предложенная Россией инициатива по ближневосточному урегулированию заблокирована в Совбезе (СБ) ООН американской стороной. Россия предприняла инициативу в СБ для подтверждения международно признанной основы по ближневосточному урегулированию.

Это обычные рутинные дела: идут политические игры и отражением их являются документы уровня ООН. Естественно, Россия, как один из спонсоров ближевосточного урегулирования, всегда принимала активное участие в попытках урегулировать вопрос имея ввиду, конечно, прежде всего палестино-израильское урегулирование.

Новых предпосылок нет: масса есть резолюций о признании государственности Израиля, об историческом статусе Иерусалима и так далее. Все эти решения так или иначе остаются на бумаге.

Недавно США признали Иерусалим столицей Израиля вопреки всем резолюциям ООН. Причем, признали в такой форме, как будто весь город становится столицей. Потом уточнили, что имелась ввиду западная часть Иерусалима, а восточная, якобы, может отойти Палестине.

Естественно, идут обострения между Палестиной и Израилем. Периодически это выливается в кровопролития с жертвами с обеих сторон. И, естественно, стороны всегда предлагают свои решения: как осуждающие кровопролитие резолюции, так и резолюции, поддерживающие государственность Палестины.

И вот сейчас очередная резолюция просто заблокирована. Таких резолюций будет очень много, и таких действий тоже будет, к сожалению, очень много.

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