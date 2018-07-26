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В Южном Судане объявлено перемирие

Политика

Мятежники добились уступок от властей

Джуба, 26 июля 2018, 10:27 — REGNUM  Власти Южного Судана согласились подписать соглашение о перемирии с повстанцами, передает агентство Reuters.

Церемония подписания соглашения состоялась в столице Судана — Хартуме. Со стороны мятежников в ней принял участие бывший вице-президент Риек Машар, который по условиям перемирия будет восстановлен в должности.

Напомним, конфликт между двумя крупнейшими народностями Южного Судана — динка (около 35% населения страны) и нуэр (около 16%) возобновился в 2013 году, после объявления Машаром о своих президентских амбициях.

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