В Южном Судане объявлено перемирие

Джуба, , 10:27 — REGNUM Власти Южного Судана согласились подписать соглашение о перемирии с повстанцами, передает агентство Reuters.

Церемония подписания соглашения состоялась в столице Судана — Хартуме. Со стороны мятежников в ней принял участие бывший вице-президент Риек Машар, который по условиям перемирия будет восстановлен в должности.

Напомним, конфликт между двумя крупнейшими народностями Южного Судана — динка (около 35% населения страны) и нуэр (около 16%) возобновился в 2013 году, после объявления Машаром о своих президентских амбициях.

Читайте также: Президент Южного Судана готов к мирному соглашению