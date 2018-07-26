В Турции «нейтрализованы» два члена РПК

Анкара, , 10:21 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на юго-востоке страны, сообщает 26 июля Anadolu.

Термин «нейтрализован» применяется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, но также сдавшемуся добровольно или захваченному в плен.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, деятельность которой на территории государства запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, на что Анкара отвечает резким отказом, выражающимся в боевых действиях.

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