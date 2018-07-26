Четверг, 26 Июля 2018 года
12:09:42 МСК

В Турции «нейтрализованы» два члена РПК

Политика

Убиты курды или взяты в плен — не сообщается

Анкара, 26 июля 2018, 10:21 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на юго-востоке страны, сообщает 26 июля Anadolu.

Термин «нейтрализован» применяется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, но также сдавшемуся добровольно или захваченному в плен.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, деятельность которой на территории государства запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, на что Анкара отвечает резким отказом, выражающимся в боевых действиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Турции «нейтрализовали» еще четырех курдов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить