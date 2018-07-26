Колеров: Сотрудничество ЕАЭС и ЕС – фантом

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 10:17 — REGNUM Евразийский экономический союз не существует как самостоятельный субъект экономической политики. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в ходе выступления на международной молодежной летней школе «ЕАЭС-ЕС: от дисбаланса к равновесию».

«Нам стоит отказаться о псевдонимов и говорить о пространстве возможного сотрудничества ЕС, России как транзитной, промышленной и ресурсной территории, и Китаем, у которого много свободных средств», — считает Модест Колеров.

По мнению главного редактора ИА REGNUM, наиболее реальными точками соприкосновения ЕС и ЕАЭС в информационном пространстве являются две страны: Белоруссия — в силу своего территориального статуса транзитного государства — и Армения — единственная страна Евразийского экономического союза, заключившая соглашение об ассоциации с ЕС. Однако дальнейшее превращение Армении в пункт коммуникации с ЕАЭС по-прежнему не входит в планы Евросоюза, и в международном информационном пространстве о сотрудничестве двух объединений речи не идет. Напомним, международная молодежная летняя школа «ЕАЭС-ЕС: от дисбаланса к равновесию» проходит в Ленинградской области с 24 по 27 июля. В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов России, Дании, Польши, Киргизии, Молдавии, Белоруссии.

Мероприятие организовано Центром международной и региональной политики (CIRP) и проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, ассоциации «Русско-Балтийский медиацентр», фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» и группы компаний «Темпесто».