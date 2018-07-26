Президент Боливии: США одержимы вмешательством в дела других стран

Ла-Пас, , 10:18 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес осудил позицию США по ситуации в Никарагуа, принятую конгрессом. Свое мнение он опубликовал в Twitter.

«США демонстрируют свою одержимость вмешательством во внутренние дела суверенных стран и требуют сократить срок конституционного правительства Никарагуа с помощью досрочных выборов. Это объявление о государственном перевороте, направленном против диалога и мира в Никарагуа. США — не хозяева мира», — написал боливийский лидер.

25 июля Конгресс США единодушно принял резолюцию, возлагающую ответственность за насилие в Никарагуа на ее президента Даниэля Ортегу. Резолюция призывает к проведению досрочных выборов стране.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки и столкновения с оппозицией в Никарагуа продолжаются с середины апреля. По мнению многих экспертов, целью свержения правительства страны является недопущение строительства Никарагуанского канала, который мог бы составить конкуренцию Панамскому и принести значительную выгоду странам Латинской Америки и Китаю.

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