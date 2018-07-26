Четверг, 26 Июля 2018 года
10:42:30 МСК

Жириновский: Независимость США под вопросом, если не признают Крым

Политика

Американцы при объявлении своей независимости действовали незаконно, уверен депутат Госдумы

Жириновский: Независимость США под вопросом, если не признают Крым
Эдвард Перси Моран. Битва за Новый Орлеан. 1883

Москва, 26 июля 2018, 10:14 — REGNUM  В вопросе признания независимости отдельных государств или их присоединения к другим странам США действуют непоследовательно. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Американцы опять обнаглели и официально заявили, что не признают присоединение Крыма к России. А Косово почему признали? Косово на чужой земле создан, никогда такого государства не было, и они признали. А Крым всегда был русским», — заявил Жириновский.

По его словам, США не признавали советскую власть, а переподчинение Крыма Украинской ССР произошло именно в СССР.

«Произвол, ничего не соображают, не в международном праве, не в национальном. Я это говорю как профессор международного права», — отметил парламентарий.

По его словам, раз США так избирательно относяся к правоприменению, то стоит уделить внимание и тому, как сама Америка стала независимым государством.

«Мы могли бы даже не признавать отторжение США от Британии. С какой стати вы стали независимыми, на каком основании? Референдум проводили или что? Вы с оружием в руках порвали британский флаг и повесили свой. Россия — и царская, и советская — могла это не признавать», — заявил Жириновский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить