Жириновский: Независимость США под вопросом, если не признают Крым

Москва, , 10:14 — REGNUM В вопросе признания независимости отдельных государств или их присоединения к другим странам США действуют непоследовательно. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Американцы опять обнаглели и официально заявили, что не признают присоединение Крыма к России. А Косово почему признали? Косово на чужой земле создан, никогда такого государства не было, и они признали. А Крым всегда был русским», — заявил Жириновский.

По его словам, США не признавали советскую власть, а переподчинение Крыма Украинской ССР произошло именно в СССР.

«Произвол, ничего не соображают, не в международном праве, не в национальном. Я это говорю как профессор международного права», — отметил парламентарий.

По его словам, раз США так избирательно относяся к правоприменению, то стоит уделить внимание и тому, как сама Америка стала независимым государством.

«Мы могли бы даже не признавать отторжение США от Британии. С какой стати вы стали независимыми, на каком основании? Референдум проводили или что? Вы с оружием в руках порвали британский флаг и повесили свой. Россия — и царская, и советская — могла это не признавать», — заявил Жириновский.