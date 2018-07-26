Чижов о готовности РФ бороться с пошлинами США: «Мы сигнализировали ЕС»

Москва, , 09:58 — REGNUM Российская Федерация «сигнализировала» Брюсселю о готовности совместно с ЕС предпринимать ответные меры на введение США торговых пошлин. Об этом заявил постпред Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов в интервью газете «Коммерсантъ».

"Мы (власти РФ) сигнализировали ЕС о нашей готовности действовать параллельно с ними и, более того, подключиться к их ответным мерам на известные шаги США в рамках ВТО», — сказал Чижов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2018 г. власти США ввели 10-процентные пошлины на ввоз алюминия и 20-процентные — на импорт стали, на что Еврокомиссия ввела на ряд товаров США также тариф 25 процентов.

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