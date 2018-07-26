Стала вакантной должность ректора Южного федерального университета

Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM В Ростовской области освободилась должность ректора Южного федерального университета. Марина Боровская, занимавшая этот пост с 2012 года, согласно распоряжению правительства России от 24 июля 2018 года назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ. Как говорится в документе, «с освобождением от занимаемой должности», сообщает ИА REGNUM.

Согласно декларации о доходах, Боровская в 2017 году заработала 8 млн 981 тыс. рублей, увеличив за год свой заработок на 3,5 млн рублей. У бывшего ректора ЮФУ в собственности две квартиры площадью 118 и 106 кв. метров, 2/3 жилого дома площадью 272 кв. метра и доля земельного участка площадью 644 кв. метра.

Супруг заместителя министра науки и высшего образования РФ за год заработал 1,2 млн рублей. Он задекларировал автомобиль Infiniti M37X и ½ квартиры площадью 29,6 кв. метра.

Добавим, согласно данным Национального рейтинга университетов, ЮФУ занимает 18 место среди 264 российских вузов.