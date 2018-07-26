Четверг, 26 Июля 2018 года
10:22:41 МСК

Минобороны РФ: Боевики ИГ* обстреляли территорию Израиля

Политика

* ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тель-Авив, 26 июля 2018, 09:49 — REGNUM  Израильская территория подверглась ракетному обстрелу с позиций боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ракетные установки уничтожены ответным огнем, сообщает 26 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Боевики предприняли провокацию вечером 25 июля, рассчитывая вызвать огонь израильских сил на позиции правительственной армии Сирии. Обстрел велся из района населенных пунктов Нафа и Шаджара в провинции Эль-Кунейтра: в сторону Израиля были направлены две ракеты.

Обе ракеты, вероятно, упали в озеро Кинерет (Тивериадское) на северо-востоке Израиля. Израильская авиация атаковала осуществившую запуск установку, а артиллерия обстреляла окружающую местность, уничтожив террористов.

Российские военные поблагодарили изральских коллег за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации.

Читайте также: В Сирии ВВС Израиля разбили позиции ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить