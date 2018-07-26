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КНДР готовит к передаче США останки погибших в Корейской войне солдат

Политика

Договоренность о передаче останков — один из символических шагов, на который Вашингтон и Пхеньян пошли ради потепления двусторонних отношений

Пхеньян, 26 июля 2018, 09:31 — REGNUM  Передачу американской стороне останков солдат, погибших в годы Корейской войны, Пхеньян осуществит, вероятно, 27 июля. Об этом 26 июля сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

КНДР передаст останки в деревянных контейнерах, ранее полученных с этой целью от США. Речь идет об останках примерно 50 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, условия процедуры передачи останков согласованы в ходе переговоров делегаций США и КНДР в деревне Панмунджом на границе Северной и Южной Корей. В июне северокорейская сторона передала американской останки 200 военнослужащих, погибших на Корейском полуострове в 1950—1953 годах.

По данным минобороны США, на территории КНДР могут находиться останки примерно 5,3 тыс. американских солдат из тех 36,6 тыс., что погибли в конфликте. Договоренность о передаче останков стала одним из символических шагов, на который Вашингтон и Пхеньян пошли ради потепления двусторонних отношений в 2018 году.

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США и КНДР
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