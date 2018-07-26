Замминистра юстиции США грозит импичмент

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Группа республиканцев внесла в конгресс США документ об объявлении импичмента первому замминистра юстиции и замгенпрокурора Роду Розенстайну, курирующему расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы-2016 в США.

«11 конгрессменов-республиканцев предложили объявить импичмент заместителю генерального прокурора Розенстайну», — говорится в сообщении.

Замгенпрокурора обвиняют в утаивании информации от конгресса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля глава Белого дома Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки заявил, что нет оснований не верить российской стороне, которая утверждает, что не вмешивалась в выборы-2016 в США. За такую позицию президент США подвергся резкой критике со стороны обеих партий парламента страны. После этого Трамп заявил, что его не так поняли.

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