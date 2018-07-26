Четверг, 26 Июля 2018 года
10:21:48 МСК

AP: в Китае у американского посольства произошел взрыв

Политика

Подробности уточняются

AP: в Китае у американского посольства произошел взрыв
Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Пекин, 26 июля 2018, 09:29 — REGNUM  В Китае недалеко от посольства Соединенных Штатов произошел взрыв, сообщает 26 июля Associated Press.

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел за пределами территории дипломатического ведомства. Подробности произошедшего, а также информация о пострадавших, уточняются.

Напомним, отношения между Китаем и США значительно осложнились в последнее время. Камнем преткновения служит экономическая политика Вашингтона, направленная на вытеснение импортной продукции для создания благоприятных условий для внутреннего производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео назвал Китай главным соперником США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить