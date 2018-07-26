Китай подписал акт приемки первого комплекта С-400 «Триумф» — СМИ

Москва, , 09:26 — REGNUM Акт приемки поставленного Россией первого полкового комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» подписан китайской стороной, передает 26 июля ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«С момента подписания документа поставленные системы стали собственностью Китая», — пояснил собеседник агентства, добавив, что Россия завершила доставку вооружений в мае 2018 года.

Добавим, о подписанном между российской и китайской сторонами контракте на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года. Таким образом, Китай стал первым зарубежным покупателем этих систем ПВО.

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