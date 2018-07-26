Foreign Policy: Ключи к миру между Сирией и Израилем у России, а не у США

Тель-Авив, , 09:24 — REGNUM На фоне того как сирийское правительство все ближе к победе к гражданской войне, все больше риск того, что этот конфликт выйдет за рамки арабской республики, вылившись в столкновение между Тель-Авивом и Дамаском. Предотвратить такое развитие событий может исключительно Москва, в руках которой ключи к миру на израильско-сирийской границе, пишет бывший помощник министра обороны США Дов Закхейм в статье для The Foreign Policy.

Несмотря на сбитый недавно сирийский истребитель, конфликт между Дамаском и Тель-Авивом не стоит считать неизбежным: в нем не заинтересованы ни сам Израиль, будучи занятым проблемами в секторе Газа, ни Сирия, вооруженным силам которой еще предстоит завершить семилетнюю гражданскую войну. Более того, в Дамаске понимают, что сирийское оружие не может сравниться с современным израильским.

Намного большую тревогу в Тель-Авиве вызывает не президент Сирии Башар Асад, а Иран, благодаря которому вкупе с Россией и шиитской группировкой «Хезболла» сирийский лидер смог остаться у власти. Израиль ожидает, что Москва сможет обеспечить выход иранских сил из Сирии, ввиду чего израильское правительство координирует свои действия с российскими военными.

Более того, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ставший частым гостем в Москве, призвал российского президента Владимира Путина устранить силы Тегерана из Сирии. В ответ на этого глава МИД РФ Сергей Лавров предложил установить предел в 120 км до границы с Израилем, к которому не могут приближаться иранские подразделения. Нетаньяху назвал такое предложение недостаточным. Как бы то ни было, в конечном счете Москва и Тель-Авив достигнут определенного взаимопонимания, а вот пойдет ли на сотрудничество в этом вопросе Иран — совсем другой вопрос.

На фоне всего этого необходимо отметить, что США вообще не были привлечены к попыткам Израиля добиться ухода Ирана из Сирии. Иными словами, Тель-Авив признал, что по меньшей мере пока арбитром на Ближнем Востоке является Москва.

Иными словами, из инцидента с сирийским истребителем можно сделать вывод о том, что у России, а не у США, в руках ключ к миру на Голанских высотах. Только Москва может принудить Асада придерживаться мирного договора с Израилем 1974 года, только Москва может убедить Иран отвести свои силы достаточно далеко, чтобы успокоить обеспокоенность Тель-Авива. И хотя США по-прежнему являются основным поставщиком оружия в еврейское государство, Вашингтон больше не может восстановить то влияние, которое позволило когда-то бывшему госсекретарю добиться соглашения между Израилем и Сирией.

Напомним, 25 июля армия Израиля сообщила об уничтожении ее ВВС сирийского военного самолета, вошедшего в воздушное пространство страны в южной части Голанских высот. Поражение цели — самолета «Сухой» — было осуществлено с помощью двух ракет «Патриот». По некоторой информации, в результате поражения летательного аппарата один пилот погиб. В тот же день авиация еврейского государства поразила на территории Сирии пусковую установку, с помощью которой ранее, как заявили в израильской армии, по Израилю были выпущены две ракеты.

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