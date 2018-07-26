Депутаты донского парламента обсудят статус Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM В Ростовской области завершает работу парламент пятого созыва. Сегодня, 26 июля, состоится заключительное заседание Законодательного собрания, на котором депутаты обсудят два законопроекта — «О статусе административного центра Ростовской области» и «О развитии агломераций». По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, оба документа инициированы губернатором Василием Голубевым и народными избранниками.

«Несмотря на то, что первый [законопроект] касается Ростова-на-Дону, а второй — перспектив развития донских территорий, документы тесно связаны, поскольку касаются возможностей для эффективного развития региона. Оба документа появились после ЧМ-2018, учитывают полученный опыт, а также наши стратегические цели и задачи. Мы должны обсудить эти два абсолютно новых областных закона и принять в первом чтении», — цитирует председателя Заксобрания издание «Эксперт Юг».

Благодаря статусу административного центра Ростовской области город-миллионник станет обладателем рядом дополнительных функций. К примеру, это позволит сохранить исторический облик донской столицы, содействовать в организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания граждан прибывающих в мегаполис, создать условия для проведения международных, российских и областных мероприятий.

«Ростов и сейчас выполняет многие из этих функций и будет выполнять независимо от того, примут закон или нет. Вопрос в том, в каких правовых и финансовых условиях город будет это делать. Проект закона предусматривает выделение из областного бюджета субсидий по таким направлениям, как дорожное строительство, сохранение и популяризация объектов культуры, благоустройство, транспортное обслуживание, охрана окружающей среды и др. Главное, нам нужно сохранить исторический облик Ростова. Это все понимают. Сам город не справится с этой задачей. Ему нужна помощь. И не только областная, но и федеральная», — отметил Ищенко.

По мнению авторов документа «О развитии агломераций», закон создаст возможность комплексного использования ресурсов муниципалитетов, которые «будут договариваться друг с другом, делиться полномочиями, а, возможно, и создавать общий кошелёк». Тесное взаимодействие муниципальных образований позволит эффективно развиваться как агломерации, так и каждой из её частей.

После принятия законопроектов в первом чтении в августе состоится их публичное обсуждение, в котором примут участие специалисты. Их мнения будут учтены и внесены в документ, который во втором чтении обсудят депутаты Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Законодательного собрания состоятся в Ростовской области 9 сентября 2018 года.