Ивановский облизбирком завершил прием документов на регистрацию: кто успел?

Иваново, , 09:18 — REGNUM Четверо из пяти кандидатов, выдвинутых на пост губернатора Ивановской области, прошли регистрацию. Об этом сообщила избирательная комиссия региона 25 июля, после завершения периода приема документов на регистрацию.

Как напомнили в комиссии, все претенденты на участие в выборах губернатора вовремя представили в избирательную комиссию пакеты документов на прохождение регистрации в качестве кандидатов. На 24 июля четверо были зарегистрированы, это — кандидат от ЛДПР Дмитрий Шелякин, представитель регионального отделения КПРФ, вице-спикер Ивановской областной думы Сергей Нациевский, директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов от «Справедливой России», инженер-программист ООО «РМ-маркет» Александр Орехов от областного отделения партии «Коммунисты России». Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, выдвинутый «Единой России», принес пакет документов в избирательную комиссию последним, сейчас идет их проверка.

25 июля в 18:00 истек также срок подачи документов для регистрации и списков кандидатов в депутаты Ивановской областной Думы седьмого созыва, а также срок представления документов в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам. По данным на 25 июля, регистрацию прошли списки кандидатов партий «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия». Документы представили также реготделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунистической партии социальной справделивости».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Ивановской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования. В последний раз выборы главы региона состоялись 14 сентября 2014 года. Явка избирателей составила 36,85% и оказалась одной из самых низких в ЦФО. На пост претендовали пять кандидатов, победителем стал выдвиженец «Единой России» Павел Коньков с результатом 80,32% голосов. Выборы депутатов областной думы проходили в сентябре 2013 года. В состав думы входят 26 депутатов (13 избираются по спискам, 13 по округам). В составе облдумы нынешнего созыва три фракции: «Единая Россия» (большинство), КПРФ и ЛДПР.