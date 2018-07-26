Шесть из восьми: число кандидатов в воронежские губернаторы сокращается

Воронеж, , 09:00 — REGNUM Число претендентов на участие в выборах на пост губернатора Воронежской области сократилось. Из восьми человек, выдвинувших кандидатуры, документы на прохождение регистрации в качестве кандидатов в губернаторы в областную избирательную комиссию принесли шестеро, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома. Срок подачи документов истек 25 июля в 18:00.

Пакет документов в областную избирательную комиссию сдали врио губернатора Александр Гусев («Единая Россия»), Николай Воронин (КПРФ), Аркадий Минаков («Родина»), Виталий Климов («Справедливая Россия»), Игорь Перевезенцев (Партия роста) и Олег Бурцев (ЛДПР). Два кандидата — Сергей Муштенко («Яблоко») и Юрий Слепченко (Казачья партия) — документы для регистрации не представили.

Решение о регистрации кандидатов или отказе областная избирательная комиссия должна принять в течение 10 дней.

Как напоминает ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области назначены на единый день голосования 9 сентября. С декабря 2017 года, после отставки с должности Алексея Гордеева, который сначала занял должность полпреда по ЦФО, а с мая — пост вице-премьера правительства РФ, обязанности губернатора Воронежской области исполняет Александр Гусев. Отметим, что на встрече с журналистами в середине июня он высказал мнение о том, что конкуренция на выборах губернатора будет невысокой.

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