Сингапур, , 08:59 — REGNUM Генеральный прокурор Индонезии Мухаммад Прасетио принял участие в совещании генеральных прокуроров АСЕАН 2018 года в Сингапуре, 24−26 июля 2018 года, на тему «Укрепление сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью», сообщает Antaranews.

Во время встречи генерального прокурора Индонезии сопровождал прокурор по общим преступлениям Нур Рохмад, начальник Верховного прокурора Западной Явы Раджа Нафризал, руководитель Бюро по правовым и иностранным делам Дармавеля и специальный помощник генерального прокурора Асеп Мульяна.

Мухаммад Прасетио озвучил позицию Индонезии в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, коррупцией и отмыванием денег.

«Дополняйте друг друга, поддерживайте и помогайте друг другу посредством координации и сотрудничества», — заявил он.

Терроризм превратился в кибертерроризм, он совершается в виртуальном мире, чтобы распространять угрозу насилия через изображения, фотографии и видео.

В ответ на последние тенденции и события правительство внесло поправки в Закон о борьбе с терроризмом, который включает в себя новый и более активный подход к профилактике и ликвидации терроризма.