Сахалин в суде отстоял право на протесты

Южно-Сахалинск, , 08:58 — REGNUM Жители Сахалинской области в суде отстояли свое право на протесты. Суд разрешил островитянам проводить пикеты, как одиночные, так и массовые, возле вокзалов, торговых центров, спортивных комплексов, аэропортов, детских площадок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в январе 2018 года правительство Сахалинской области своим постановлением ликвидировало в областной столице почти все площадки, на которых было разрешено проведение митингов и пикетов. Из семи таких площадок гражданам оставили всего одну — по выражению сахалинцев, «на задворках».

Активисты сахалинского движения «За права человека» обратились в суд с иском к правительству Сахалинской области в защиту права граждан на мирные протесты.

Сегодня лидер движения Марк Куперман получил решение суда, разрешающее проведение пикетов у мест массового пребывания граждан, указанных выше. Однако сам активист победой решение суда не считает, но доволен уже тем, что удалось сдвинуть дело с мертвой точки — раньше в указанных местах нельзя было вставать даже с одиночным пикетом.

«Приехал в Южно-Сахалинск премьер Дмитрий Медведев. Мы не могли его встречать даже пикетом в аэропорту или пикетировать возле ресторана, куда он отправился на ужин. Или в спортивном комплексе «Кристалл» идет важный матч — все, пикет нельзя. А теперь — можно! Можно и у торгового центра, где много людей. Главное — подать уведомление за пять дней до акции», — привело слова активиста ИА «Сахалин. Инфо».

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«Мы отдаем дань уважения труду лидера сахалинского движения «За права человека» Марка Купермана — этот пожилой человек взял на себя миссию отстаивать права всех сахалинцев, и это, бесспорно, достойно благодарности. Но мы выступаем за полную отмену постановления правительства Сахалина — по всем пунктам. Мы вообще не понимаем — почему правительство губернатора Сахалина Олега Кожемяко постоянно нагнетает конфронтацию между властью и населением. Это невозможно понять. Люди должны иметь возможность выйти на площадь и сказать власти все, что у них наболело, все, что тревожит. И власть обязана выходить к людям, слушать их и реагировать на замечания. Коль уж довела дело до протестов. Но загонять протесты в подпол нельзя», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Сам же Марк Куперман останавливаться на достигнутом не намерен. Он сообщил, что движение «За права человека» выступает в принципе против такого закона, который ограничивает права людей на протест:

«Мы намерены дойти до Верховного суда», — сказал Куперман.

В суде высшей инстанции Марк Куперман будет оспаривать также и постановление правительства Сахалина, ограничивающее места проведения пикетов и митингов.

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Как сообщало ИА REGNUM, постановление правительства Сахалинской области, оставившее жителям островного региона всего одну площадку для проведения митингов и пикетов из семи, вызвало недоумение и возмущение не только у сахалинцев. Доктор политических наук, профессор ТОГУ Илдус Ярулин, узнав о скандальном постановлении, порекомендовал губернатору Сахалина Олегу Кожемяко и главе островного правительства Вере Щербине перечитать труды Ленина:

«Знаете, есть старая русская поговорка «Заставь, сами знаете кого, богу молиться, он и лоб расшибет». Вот это постановление сахалинских властей — как раз по этой поговорке. Я на их месте вместо семи площадок для протестов сделал бы 100. И пусть люди ходят хоть каждый день. И власть пусть выходит к людям и разговаривает с ними. Сахалинским властям советую перечитать труды Владимира Ленина. Там очень хорошо рассказано, как устроить революцию. Порой оторопь берет от стараний некоторых региональных лидеров. Действуют строго по другой поговорке «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Ведь десятки раз уже сказано — не надо доводить ситуацию в регионах до конфликтов, ситуация и без этого в стране очень непростая. Но понимают это не везде, к сожалению», — сказал политолог.

Сегодня, как и в начале года, сахалинцы возмущены очень многими вещами, делающими их жизнь невыносимой. Это в первую очередь постоянные перебои с топливом, совершенно неуместные в регионе, где добывают колоссальное количество нефти. Недовольны люди и плохими дорогами, и высокими ценами. Но вряд ли нужно властям загонять протест на кухни. Тем более — на Сахалине, имеющем богатую историю протестов. Напомним, ещё в советское время Сахалин вышел на улицы и грандиозным по масштабам митингом снял с поста первого секретаря обкома КПСС — дело в СССР вообще неслыханное.

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