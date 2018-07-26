Эр-Рияд приостанавливает транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Эр-Рияд, , 08:40 — REGNUM Саудовская Аравия временно приостановила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает 26 июля Al Jazeera.

Причиной подобного решения стало нападение йеменских повстанцев-хуситов на два королевских танкера в Красном море. Временное прекращение транспортировки топлива будет продолжаться до тех пор, пока транзит через пролив не будет полностью безопасным.

Напомним, Саудовская Аравия вместе с возглавляемой ею арабской коалицией осуществляет интервенцию в Йемен. Агрессия началась в 2015 году, что поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.

В ответ на это йеменские хуситы совершают регулярные нападения на королевство: запускают в сторону Эр-Рияда баллистические ракеты, нападают на нефтяные танкеры.

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