Посольство РФ ждет от Вашингтона признания Косово частью Сербии

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM В декларации Госдепа США по Крыму нет ничего нового. Об этом сообщили дипломаты посольства России в США на странице в соцсети Facebook.

«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально, — говорится в сообщении дипмиссии. — … Убедились, что партнеры живут в иной реальности».

В дипмиссии отмечают, что дипломаты США апеллирует к международно-правовым актам, которые и легли в основу возвращения полуострова в состав России в 2014 г.

Дипломаты посольства РФ предложили американским партнерам признать Косово частью Сербии в ответ на «Крымскую декларацию».

«Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 июля Госдеп США обнародовал декларацию, в которой указано, что официальный Вашингтон никогда не признает Крым частью России.

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