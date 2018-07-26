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На Украине антикоррупционеры отпустили потенциального коррупционера

Политика

Ранее похожая ситуация сложилась с сыном главы МВД Украины

На Украине антикоррупционеры отпустили потенциального коррупционера
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Киев, 26 июля 2018, 08:23 — REGNUM  После «научных разъяснений» специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины закрыла уголовное дело против депутата Верховной рады Дениса Дзензерского, сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, Дзензерский подозревался в финансовых махинациях, так как в своей ежегодной декларации не указал сведения о финансовых обязательствах на сумму более 4 млрд гривен ($150 млн). Как заявили в национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), дело было закрыто после «научных разъяснений» относительно толкования понятия «финансовые обязательства». В НАБУ считают, что дело было закрыто незаконно.

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Напомним, ранее САП закрыла уголовное дело против сына главы МВД Украины Александра Авакова. Дело было открыто в связи с растратой средств на приобретение рюкзаков для украинской полиции.

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Конфликт между антикоррупционерами и прокуратурой на Украине
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