Счетная палата подсчитала расходы Брижит Макрон в Елисейском дворце

Париж, , 08:08 — REGNUM Какова сумма расходов государства на деятельность первой леди? Именно на этот вопрос, в частности, Счетная палата попыталась ответить в своем ежегодном докладе об управлении службой президента Франции, сообщает газета 20 minutes.

В ноябре 2017 года Кристоф Кастанер, лидер партии «Вперед, Республика!», заявил о том, что «ресурсы, предоставляемые жене главы государства, увеличатся из-за ее сотрудников до 440 000 евро».

Под руководством Брижит Макрон «директор штаба, а также два секретаря, один из которых также назначен помощником советника пресс-секретаря». Таким образом, оба секретаря отвечают за подготовку приемов, а также за организацию мероприятий или совместные поездки пары Макрон (Рождество Елисейского дворца, государственных ужинов, инаугурации). На все это уходит в среднем 278 750 евро в год.

За исключением этой суммы Счетная палата попыталась определить другие расходы.

Таким образом, мы узнаем, что Брижит Макрон имеет шесть офисов в «женском крыле» в отеле d'Evreux. В дополнение к упомянутым выше сотрудникам в ее распоряжении члены GSPR (Группа безопасности при президенте республики), которые несут ответственность за ее безопасность. Брижит Макрон также имеет два автомобиля: один для нее и автомобиль для охраны.

Помимо этого, «для своей публичной и официальной деятельности Брижит Макрон пользуется услугами художника-парикмахера президента» и личным стилистом.

Наконец, Брижит Макрон пользуется услугами «шести-семи почтальонов» (всего в штате президентской корреспонденции 71 человек). Первая леди Франции получает около 13 000 писем в год.

«Усилия, предпринятые в течение последних пяти лет, чтобы ограничить бюджетные ассигнования на пост президента до 100 миллионов евро (снижение на 8% за 5 лет), нашли свои пределы», — говорится в докладе Счетной палаты.

В соответствии с законодательством о бюджетном распределении Франции в 2018 году бюджет президента был зафиксирован в размере 103 млн евро.