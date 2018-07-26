Ничего нового: в посольстве РФ в США отреагировали на «Крымскую декларацию»

Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Распространенная госдепартаментом США «Крымская декларация» говорит лишь о том, что американские «партнёры живут в иной реальности». Такое заявление сделали российские дипломаты, отметив, что с декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально.

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Помпео: Политика США в отношении Украины не изменилась

«Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в соцсети Facebook.

Представители дипведомства подчеркнули, что США пытаются оперировать международно-правовыми актами о праве народов на самоопределение. При этом те же самые принципы как раз и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

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В посольстве также напомнили, что сотни тысяч украинцев отдыхают в «российском Крыме, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии». А в «неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать Россию и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ», уже убедились тысячи американских фанатов, посетивших чемпионат мира по футболу.

«Ждём декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия», — резюмировали дипломаты.

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/photos/a.493759737501088.1073741828.487645188112543/840131972863861/

Как сообщало ИА REGNUM, государственный департамент США выпустил так называемую «Крымскую декларацию», согласно которой Соединённые Штаты никогда не признают Крым российской территорией. Декларация была подписана госсекретарем США Майком Помпео. В документе США призывает Россию «прекратить оккупацию Крыма». При этом отмечается, что политика Вашингтона в отношении этого вопроса останется неизменной — целостность Украины должна быть восстановлена.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.

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