Четверг, 26 Июля 2018 года
08:32:17 МСК

Ничего нового: в посольстве РФ в США отреагировали на «Крымскую декларацию»

Политика

Документ за подписью госсекретаря США Майка Помпео был выпущен госдепом 25 июля

Вашингтон, 26 июля 2018, 08:04 — REGNUM  Распространенная госдепартаментом США «Крымская декларация» говорит лишь о том, что американские «партнёры живут в иной реальности». Такое заявление сделали российские дипломаты, отметив, что с декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально.

Читайте также: Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию»

Помпео: Политика США в отношении Украины не изменилась

«Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в соцсети Facebook.

Представители дипведомства подчеркнули, что США пытаются оперировать международно-правовыми актами о праве народов на самоопределение. При этом те же самые принципы как раз и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

Ранее по теме: Пушков: Помпео «прошелся» по Крыму, дабы выгородить Трампа перед конгрессом

В посольстве также напомнили, что сотни тысяч украинцев отдыхают в «российском Крыме, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии». А в «неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать Россию и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ», уже убедились тысячи американских фанатов, посетивших чемпионат мира по футболу.

«Ждём декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия», — резюмировали дипломаты.

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/photos/a.493759737501088.1073741828.487645188112543/840131972863861/

Как сообщало ИА REGNUM, государственный департамент США выпустил так называемую «Крымскую декларацию», согласно которой Соединённые Штаты никогда не признают Крым российской территорией. Декларация была подписана госсекретарем США Майком Помпео. В документе США призывает Россию «прекратить оккупацию Крыма». При этом отмечается, что политика Вашингтона в отношении этого вопроса останется неизменной — целостность Украины должна быть восстановлена.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пока Крым не будет украинским? Помпео навечно «продлил» санкции против РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить