Прорыв плотины в Камбодже поставил под угрозу 5 тыс. семей

Пномпень, , 08:06 — REGNUM Неожиданное наводнение в Камбодже привело к необходимости эвакуировать тысячи людей, сообщает 26 июля Al Jazeera.

Причиной техногенной катастрофы стало частичное разрушение плотины в Лаосе. По данным правительства, порядка 1 тыс. 200 семей были эвакуированы с опасной территории.

В общей сложности в районах, которым угрожает прорыв плотины, находится свыше 5 тыс. семей. Власти страны призывают гражданское общество к оказанию помощи всем нуждающимся.

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