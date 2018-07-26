Сенцова призвали начать лечение в России

Киев, , 07:47 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к осужденному в России за организацию терактов Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку и начать лечение, сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, ЕСПЧ также призвал Россию предоставить Сенцову необходимое лечение.

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Напомним, Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы за организацию теракта в Крыму в 2014 году. Украина заявляет, что Сенцов был осужден якобы по «политическим» мотивам и требует, чтобы Москва отпустила его. Для этого Киев согласился передать России несколько десятков граждан РФ, осужденных на Украине. В частности, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Киев готов обменять главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Сенцова.

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