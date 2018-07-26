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Разрыв дипломатических отношений с Россией в Грузии назвали ошибкой

Политика

Бывший председатель парламента Грузии выступает за тесное сотрудничество с Москвой

Разрыв дипломатических отношений с Россией в Грузии назвали ошибкой
Нино Бурджанадзе

Тбилиси, 26 июля 2018, 07:41 — REGNUM  Разрыв российско-грузинских дипломатических отношений был ошибкой, потому что их отсутствие осложняет переговорный процесс. Такое мнение высказала бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

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По словам политика, основное препятствие на пути к восстановлению отношений заключается в неготовности Тбилиси к прямому диалогу с Москвой из-за боязни, в том числе и реакции западных стран.

«Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны России в 2008 году», цитируют «Известия» слова Нино Бурджанадзе.

При этом, по мнению бывшего спикера грузинского парламента, выход из сложившейся ситуации есть, и он лежит в том числе через переговоры с Южной Осетией, Абхазией и Россией. Бурджанадзе отметила «жизненную необходимость» для Грузии в настоящее время восстанавливать диалог с Россией на самом высоком уровне. При этом она выступает как за тесное сотрудничество с Россией, так и с Западом: «Балансировать можно во всех направлениях, просто этого не надо бояться».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявила, что Россия заинтересована в восстановлении добрососедских отношений с Грузией, отметив, что для этого с российской стороны нет никаких препятствий, а прогресс нормализации зависит исключительно от политической воли и реализма.

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Российско-грузинские отношения
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