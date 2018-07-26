Четверг, 26 Июля 2018 года
08:31:28 МСК

Асма Асад подарила котёнка дочери погибшего в Сирии Героя России

Политика

Родных павших в бою российских военных пригласил в Дамаск президент Асад

Дамаск, 26 июля 2018, 07:42 — REGNUM  Дочь Героя России Марата Ахметшина получила котенка в дар от супруги сирийского президента Башара Асада. Родственники погибшего в Сирии военного приняли участие в памятной церемонии в Дамаске, передает телеканал «Россия 24».

Родных павших в бою российских военных пригласил глава Сирийской Арабской Республики. Гости возложили венки к памятнику Неизвестному Солдату в столице страны.

Асма Асад, возглавлявшая сирийскую делегацию, подарила котёнка маленькой девочке — дочери артиллериста из Казани Марата Ахметшина. Девочка назвала питомца шотландской вислоухой породы Уголёк.

Как сообщало ИА REGNUM, российский офицер Марат Ахметшин 3 июня 2016 года был смертельно ранен боевиками в районе Пальмиры. Указом президента РФ капитану Ахметшину «за мужество и героизм при выполнении специальных задач» посмертно было присвоено звание Героя России.

Читайте также: На юге Сирии войска Асада взяли под контроль 21 населенный пункт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить