Асма Асад подарила котёнка дочери погибшего в Сирии Героя России

Дамаск, , 07:42 — REGNUM Дочь Героя России Марата Ахметшина получила котенка в дар от супруги сирийского президента Башара Асада. Родственники погибшего в Сирии военного приняли участие в памятной церемонии в Дамаске, передает телеканал «Россия 24».

Родных павших в бою российских военных пригласил глава Сирийской Арабской Республики. Гости возложили венки к памятнику Неизвестному Солдату в столице страны.

Асма Асад, возглавлявшая сирийскую делегацию, подарила котёнка маленькой девочке — дочери артиллериста из Казани Марата Ахметшина. Девочка назвала питомца шотландской вислоухой породы Уголёк.

Как сообщало ИА REGNUM, российский офицер Марат Ахметшин 3 июня 2016 года был смертельно ранен боевиками в районе Пальмиры. Указом президента РФ капитану Ахметшину «за мужество и героизм при выполнении специальных задач» посмертно было присвоено звание Героя России.

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