США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Предложенная Российской Федерацией инициатива по ближневосточному урегулированию заблокирована в Совбезе (СБ) ООН американской стороной. Об этом говорится в сообщении на странице российского постпредства в соцсети Twitter.

«С учетом тревожной ситуации на палестинских территориях Россия предприняла инициативу в СБ для подтверждения международно признанной основы по ближневосточному урегулированию», — говорится в сообщении.

В постпредстве отметили, что из-за позиции США не удалось согласовать подготовленный РФ документ, несмотря на поддержку большинством членов СБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные Израиля регулярно проводят рейды на оккупированных территориях, арестовывая палестинских активистов, негативно настроенных по отношению к Израилю.

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