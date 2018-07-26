МИД Германии призывает Францию к «радикальному сотрудничеству»

Берлин, , 07:38 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призывает Париж к тесному сотрудничество с Берлином, чтобы сделать Европейский союз (ЕС) сильным игроком на международной арене. Эти призывы Маас публикует в Twitter.

«Нам нужна радикальная сплоченность между Францией и Германией, которая будет двигать Европу вперед не как строгий учитель, а как вдохновитель. Мы должны положить конец проклятию единогласия во внешней политике и сделать ЕС дееспособным в этой сфере», — написал немецкий политик 25 июля.

Напомним, в последние месяцы точки зрения Франции и Германии на мировые и европейские проблемы во многом не совпадают. В течение первого полугодия стороны не могли найти общий язык по пакету европейских реформ, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном, а теперь по-разному видят выход из торгового конфликта с США. Евроскептичная политика Венгрии, Италии, Польши и отчасти Австрии заставляет Берлин и Париж укреплять сотрудничество.

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