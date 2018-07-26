Глава Еврокомиссии сделал Трампу подарок с подтекстом

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после переговоров о торговых отношения подарил президенту США Дональду Трампу фотографию. На снимке изображено военное кладбища в Люксембурге. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Как пояснил сам Юнкер, на этом кладбище, которое находится в родном для главы Еврокомиссии Люксембурге, похоронен генерал Джордж Паттон. Во время Второй мировой войны он командовал военным контингентом США во Франции и Германии.

«Дорогой Дональд, давайте будем помнить нашу общую историю», — так была подписана фотография для американского лидера.

Юнкер отметил, что делать это необходимо «даже в более трудные времена».

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У Еврокомиссии нет конкретных предложений по разрешению торговой войны

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером состоялись 25 июля в Вашингтоне. На ней обсуждались торговые отношения Вашингтона и Брюсселя. Американский лидер заявил, что готов на взаимную отмену таможенных пошлин между США и Евросоюзом. Также, по его словам, будет создана рабочая группа, которая займется решением вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов.

Напомним, пошлины на продукцию из стали и алюминия, импортируемую из Канады, Мексики и стран Евросоюза, в размере 25% и 10% соответственно США ввели с 1 июня.

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