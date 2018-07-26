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Трамп планирует встретиться с Путиным после окончания «охоты на ведьм»

Политика

Бессмысленное расследование «вмешательства» утомило Белый дом

Трамп планирует встретиться с Путиным после окончания «охоты на ведьм»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 26 июля 2018, 07:18 — REGNUM  Следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп хотел бы провести уже в 2019 году, сразу после окончания «охоты на ведьм», приводит пресс-служба Белого дома слова советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм», — заявил советник американского президента.

По его словам, такая встреча может состояться в течение 2019 года, без уточнения времени и места. «Охотой на ведьм» в аппарате президента США называют расследование о так называемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Ранее госсекретарю США Майклу Помпео пришлось давать объяснения комитету иностранных дел США в сенате в связи с состоявшейся в Хельсинки встречей Путина и Трампа.

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