Пушков объяснил, зачем представитель Киева сорвал переговоры в Минске

Москва, , 07:17 — REGNUM «Переговорщики», такие как сорвавшая в Минске заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу представитель Украины Ирина Геращенко, «способны только войну объявлять». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

«Геращенко сорвала заседание Минский группы по Донбассу, — написал сенатор. — Не удивлён: знаю её по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая».

По его словам, официальный Киев направляет такого рода «переговорщиков», «способных только войну объявлять», для срыва соглашений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сорвала переговоры Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Представитель Украины, опоздавшая примерно на час, не стала обсуждать повестку встречи, а сразу перешла к антироссийским высказываниям.

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