Красноярский край: кандидаты в губернаторы сдали документы в избирком

Красноярск, , 06:58 — REGNUM В Красноярском крае 25 июля завершился приём документов от кандидатов в губернаторы. К 18:00 (местн.) подписи в избирком представили Александр Усс, Александр Лымпио, Иван Серебряков, Егор Бондаренко. Об этом сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

«Теперь у крайизбиркома есть время для проверки всех документов и собранных подписей», — написал Клешко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Партия «Патриоты России» выдвинула в губернаторы депутата краевого Заксобрания Ивана Серебрякова, «Единая Россия» — врио губернатора края Александра Усса, «Справедливая Россия» — помощника депутата Заксобрания Александра Лымпио, ЛДПР — депутата Заксобрания Егора Бондаренко.

Напомним, в Красноярском крае кандидаты в губернаторы должны были собрать в свою поддержку не менее 298 подписей депутатов и глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов на должность красноярского губернатора станет известен в начале августа.

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