Помпео: США еще не решили, будут ли продлевать СНВ-3 или нет

Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа еще не определилась насчет продления российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил госсекретарь США Майк Помпео на заседании в Сенате США.

Срок действия договора истекает в 2021 году, однако США, по словам Помпео, еще не определились с позицией насчет продления договора. Помпео также подчеркнул, что нет единой позиции по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Также госсекретарь США отметил, что для администрации одним из важных вопросов является вопрос сокращения угрозы распространения ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил о недопустимости разрыва договора РСМД и подчеркнул, что отмена договоров РСМД и СНВ-3 может грозить потерей сложившегося режима нераспространения ядерного оружия.

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