Экс-спикер парламента Грузии: Обещания Столтенберга по НАТО – только слова

Тбилиси, , 05:41 — REGNUM Заявление Йенса Столтенберга о скором вступлении Грузии НАТО не вызывают доверия, заявила бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, 26 июля пишет газета «Известия».

Комментируя заявление Столтенберга о том, что Грузии недолго осталось ждать до включения в альянс, Бурджанадзе сказала, что в его словах нет «ничего нового».

«Подобные заявления мы слышим давно — как минимум лет десять, — отметила Бурджанадзе. — При этом ничего не меняется. Я абсолютно уверена, что это опять только слова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля Столтенберг заявил, что Грузию непременно примут в НАТО и над этим в альянсе идет работа.

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