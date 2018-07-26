Политолог и журналист Якутии не прошёл «фильтр политических трусов из ЕР»

Якутск, , 05:59 — REGNUM Самовыдвиженцам, баллотирующимся в депутаты Госсобрания Якутии, очень сложно собрать положенное по закону количество подписей. К такому выводу пришёл политолог и журналист Виталий Обедин, предпринявший попытку выдвинуться в республиканский парламент без партийной поддержки. Ему не удалось выполнить условия, необходимые для регистрации в качестве кандидата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это было сложно сделать ещё пять лет назад, а теперь, когда требуемое количество увеличили в шесть раз, и вовсе тягостно. Требовалось обеспечить около восьмисот автографов. О таком «фильтре» позаботились политические трусы из «Единой России». Собрать можно. Я и был уверен, что соберу. Но всё пошло вкривь и вкось», — пояснил Виталий Обедин.

Его подвёл человек, которому он доверил сбор подписей. Надо было собирать самому, пришёл к выводу журналист, которого жители Якутии очень хотели видеть в Госсобрании республики.

«По-настоящему обидно даже не за то, что слетел с выборов до того, как принял в них участие. Обидно за людей. После всего двух постов в ФБ и блогах получил огромную поддержку. Судя по реакции людей, вполне мог бы организовать подписную компанию вообще без привлечения «специалистов», и за неделю собрать нужное количество с запасом. Да что там, я самонадеяно даже поддержкой собственной конторы не озаботился. Не хотел быть кому-то обязанным. И потом, я же весь такой умный, я всё рассчитал — думал не привлекать внимание, пока не завершу сбор — чтобы не мешали, не противодействовали. Умный, да. Перехитрил себя», — пояснил Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщая о своём выдвижении, он признавался, что баллотируется в депутаты в том числе с целью сделать так, чтобы позора в Госсобрании Якутии стало меньше.

«Периодически за состав парламента мне откровенно стыдно — за их ангажированность, за их неуместную лояльность к интересам власть имущих, за их корпоративность, за их безвольность. Парламент, который послушно переголосовывает за предоставление льгот корпорациям с миллиардными оборотами и тут же два часа спорит, костьми ложится за сохранение своих льгот, — это просто позор республики. Парламент, который голосует за одобрение повышения пенсионного возраста и тут же начинает изображать из себя защитника интересов республики, — позор ещё больший. Парламент, в котором два председателя постоянных комитетов садятся под домашний арест по обвинению в получении взятки, а все остальные просто делают вид, что ничего не случилось (ведь реально — никакой реакции!), — лютый позор. Парламент, который не отзывает мандат у депутата даже после вынесенного уголовного приговора … тут даже слов уместных нет. Так вот я хочу, чтобы такого позора стало меньше. Это ключевая идея», — отмечал Виталий Обедин.

Напомним, выборы в Госсобрание Якутии состоятся 9 сентября 2018 года. Документы своих представителей в избирательную комиссию Якутии подали 12 партий. Всего претендовать на 70 мест в республиканском парламенте будут около 600 человек.