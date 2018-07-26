Новая Зеландия обвинила Австралию в плагиате флага

Веллингтон, , 05:18 — REGNUM Австралия должна изменить свой национальный флаг, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс, сообщает The Sydney Morning Herald.

«Наш флаг, являющийся национальным флагом нашей страны уже долгое время, на самом деле был скопирован Австралией», — заявил Петерс.

Он также призвал Австралию изменить свой флаг и признать, что этот дизайн впервые был придуман Новой Зеландией.

Напомним, претензии одного государства к другому по поводу символики звучат не впервые. Так, русофобка Лариса Ницой обвинила Россию в краже названия «Россия» и понятия «русские» (она считает, что российских граждан надо называть «московиты»).

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