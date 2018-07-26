Политики и эксперты оценили значимость визита Си Цзиньпина в ЮАР

Йоханнесбург, ЮАР, , 05:04 — REGNUM Жители ЮАР охарактеризовали визит председателя КНР Си Цзиньпина, как индикатор крепких дипломатических двусторонних отношений между странами, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

«Государственный визит имеет место в контексте укрепления стратегических, исторических, политических, экономических и международных партнерских отношений между ЮАР и Китаем», — говорится на официальной странице в Twitter канцелярии президента ЮАР.

По мнению политического аналитика ЮАР Самадоды Фикени, нынешний визит председателя Си знаменует укрепление отношений между странами, которые и без того имеют крепкие политические отношения.

Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамфосы Хусела Дико заявил, что страны связывают мощные исторические и стратегические связи. Политический аналитик Шадрак Гутто, в сою очередь отметил, что визит стал важным элементом развития отношений между странами.

По мнению известного иностранного исследователя Кобуса ван Штадена, «Визит Си является важным шагом расширения и углубления отношений. Это важно и потому, что страны отмечают двадцатилетие заключения дипломатических отношений… Кроме того, этот визит будет использован, в качестве подготовки к предстоящему Форуму сотрудничества Китай — Африка».

Напомним, что с 25 по 27 июля в южноафриканском Йоханнесбурге проходит саммит лидеров стран БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин 25 июля обозначил свое видение грядущих изменений в мире на ближайшее десятилетие.

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