Си Цзиньпин процитировал слова Нельсона Манделы на саммите БРИКС

Йоханнесбург, ЮАР, , 04:51 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС вместе покорять новые вершины по заветам Нельсона Манделы, выступая с речью на бизнес-форуме стран БРИКС в ЮАР 25 июля, сообщает агентство Синьхуа.

«В этом году мы отмечаем столетие со дня рождения Нельсона Манделы. Позвольте мне процитировать его знаменитые слова. «После покорения высокой вершины, выясняется только то, сколько еще вершин предстоит покорить». Действительно, история сотрудничества БРИКС — это путешествие наших пяти стран, покоряющих высокие вершины, чтобы достичь новых высот. Я убежден, что, когда мы продвинемся вперед, мы покорим новые вершины, достигнем новых высот и сделаем намного больше для мира и развития человечества», — заявил глава КНР.

Напомним, что Нельсон Мандела — это известный южноафриканский политический лидер, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период апартеида. Лауреат Нобелевской премии мира 1993 года. Юбилейный десятый саммит БРИКС с 25 по 27 июля проходит в южноафриканском города Йоханнесбурге.

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