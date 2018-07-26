Foreign Policy: Россия и КНР готовы защищать многолетние связи с Ираном

Александр Белов, , 06:58 — REGNUM

В настоящий момент администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить режим санкций в отношении Ирана, который был снят после подписания ядерного соглашения в 2015 году. Вашингтон стремится создать «глобальную коалицию, чтобы оказать давление на Иран и остановить (его гнусное поведение)». Трамп намерен оказать на Иран максимальное давление, чтобы подписать с ним более выгодную сделку по ядерной программе. Однако Трамп может потерпеть неудачу, пишут Ариан Табатабай и Дина Исфандиярова в статье для американского издания The Foreign Policy.

Читайте также: American Conservative: США должны скорректировать свой курс в Афганистане

Не только европейские союзники США отказываются выходить из ядерного соглашения с Ираном и вводить новые санкции, но также КНР и Россия готовы поддержать Тегеран. Иран традиционно смотрит на Россию и Китай как на бастион, в котором можно укрыться от посягновений со стороны Запада.

После Исламской революции 1979 года, когда был свергнут поддерживаемый США шах Мохаммед Реза Пехлеви, Иран оказался в международной изоляции. Вашингтон предпринял меры в ответ на кризис заложников и антизападную риторику нового режима, перерезав все связи с Тегераном. Совместно со своими союзниками США стремились сдержать новый режим. Вскоре Соединенные Штаты и Европа — когда-то ключевые партнеры Ирана — прекратили политические, экономические и военные отношения с Тегераном. В результате Ирану пришлось налаживать связи со странами, которые не придавали особого значения антииранской политике Запада.

На протяжении десятилетий после революции 1979 года Тегеран продолжал укреплять свои политические, экономические и военные связи с Пекином и Москвой. Во время ирано-иракской войны Китай оказал Тегерану военную поддержку. Китай был практически единственным поставщиком, который готов был предоставить Ирану военную технику. Когда война закончилась, Пекин взял на себя ведущую роль в постконфликтном восстановлении страны, сконцентрировав усилия на инфраструктурных проектах и поставках потребительских товаров.

Россия начала работать с Тегераном в конце 90-х годов в рамках развития портовой и железнодорожной инфраструктуры Ирана. Когда практически все поставщики ушли из иранского ядерного сектора, Москва стала постепенно наращивать свое присутствие, достигнув квазимонополии к началу текущего века.

Читайте также: Daily Sabah: Турция оказалась зажата между молотом и наковальней

Пекин и Москва неохотно участвовали в международных усилиях по изоляции Ирана после того, как в 2000-х годах были обнародованы секретные аспекты иранской ядерной программы. Россия и Китай использовали международную изоляцию Ирана для расширения своих позиций и влияния в стране. Иран, в свою очередь, использовал отношения с Москвой и Пекином для компенсации ущерба, причиненного санкциями. Тегеран также стремился построить с Россией и Китай сложные политические связи, которые Москва и Пекин стали бы защищать в случае, если бы Запад снова захотел установить международную изоляцию.

Однако Тегерану было совсем непросто выстраивать отношения с Россией и Китаем, в основном из-за их ненадежности и некачественного исполнения работ. Например, российские и китайские проекты могли затягиваться на долгие годы. Москва строила атомную электростанцию вблизи города Бушер в течение 19 лет, а Пекин ввел в эксплуатацию первую линию метро в Тегеране только через пять лет с момента подписания соглашения между Китаем и Ираном. Работы по расширению метро продолжаются по сей день.

К 2012 году, когда Иран был уже сыт по горло отношениями с Россией и Китаем, он предпринял попытки возобновить отношения с Западом. Иран вернулся за стол переговоров. Тегеран жаждал нормализации статуса страны на международной арене и стремился к получению доступа к международным рынкам, поставщикам и более качественной европейской продукции. Но как показала история, Иран не может полагаться исключительно на Запад, поэтому Тегеран продолжал углублять свои связи с Россией и Китаем.

В последние несколько лет Россия сыграла важную роль в развитии иранской ядерной и аэрокосмической промышленности. Россия также обеспечила поставки самолетов. Всё это в значительной степени поддерживает иранскую региональную деятельность на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Читайте также: The Hill: Опыт переговоров с КНДР пригодится США в Афганистане

Иран становится для Китая всё более привлекательным партнером, учитывая зависимость Пекина от энергоресурсов и его инициативу «Один пояс и один путь». Китай по-прежнему принимает активное участие в развитии инфраструктуры Ирана, включая строительство плотин, электростанций, цементных заводов, сталелитейных предприятий, автомагистралей и аэропортов. Обе страны также предоставляют Ирану военные технологии и проводят совместные военные учения в Персидском заливе и Каспийском море.

Россия и Китай присутствуют на иранском рынке на протяжении многих лет и хорошо в нём ориентируются. Обе страны ищут способы для того, чтобы изолировать свои и местные иранские банки от воздействия американских санкций.